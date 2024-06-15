В Европе признали необходимость второй конференции по Украине

Необходимо как можно скорее провести вторую конференцию по Украине, заявил президент Финляндии Александр Стубб, пишет Yle. Он также обратился с призывом к своему российскому коллеге Владимиру Путину с призывом положить конец этому конфликту.

Если о мире не будут говорить, он никогда не будет достигнут, — сказал политик.



Какие страны на саммите мира призвали Украину к переговорам с Россией

Стубб также отверг предложенную ранее российским лидером мирную инициативу. По его словам, Москва не имеет права указывать, какими средствами должен быть достигнут мир. При этом финский президент подчеркнул, что Китай может сыграть ключевую роль в установлении мира на Украине и настоятельно призвал Пекин повлиять на Путина.

Россия должна рано или поздно присоединиться к переговорному процессу по разрешению кризиса на Украине, заявляла президент Швейцарии Виола Амхерд в ходе мирного саммита, инициированного Киевом. Она призвала участников конференции обсудить этот аспект и подготовить почву для прямых переговоров между Москвой и Киевом.

Киев ищет возможность передать Москве наработки по итогам мирного саммита в Швейцарии, сообщил ранее глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак. По его словам, это может произойти на второй мирной конференции, сроки и место проведения которой еще не определены.