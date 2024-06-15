В США назвали условие, при котором Киев захочет переговоров с Москвой

Украинские власти будут настроены на переговоры с Россией о мирном урегулировании, если добьются наилучшего положения с точки зрения ситуации на поле боя. С таким утверждением выступил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Журналисты на полях конференции по Украине в Швейцарии попросили его прокомментировать заявление министра иностранных дел Саудовской Аравии принца Фейсала бен Фархана Аль Сауда. Глава МИД королевства подчеркнул, что любой заслуживающий доверия мирный процесс, направленный на урегулирование конфликта на Украине, требует участия России. Он также указал на необходимость компромиссов.

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"Просто послушайте Украину. Украина дала понять, что, по ее мнению, война в итоге должна завершиться путем переговоров", - сказал Салливан, слова которого привел пресс-пул вице-президента США Камалы Харрис, также участвующей в конференции. "Это включает в себя переговоры с Россией", - пояснил он.



"С точки зрения Украины, она сначала хочет быть в наилучшем положении на поле боя, чтобы быть в наилучшем положении за столом переговоров", - утверждал помощник президента США. "На сегодняшний день процесс не завершен", - добавил Салливан. Говоря о проведении конференции, он заявил: "Это важнейший шаг в том процессе, который в итоге может привести к переговорам. Это может привести к тому результату, который может поддержать весь мир".



Салливан также сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский не представил США какого-либо иного плана урегулирования, кроме "формулы мира" из 10 пунктов. Помощник американского лидера заверил, что между Вашингтоном и Киевом нет "секретного диалога" по этому вопросу. По словам Салливана, Зеленский якобы выражал "глубоко скептическое" отношение к тому, что российская сторона сдержала бы потенциальные договоренности по урегулированию.

В пятницу президент России Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию украинского конфликта, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла.

Конференция в Бюргенштоке

Конференция по Украине проводится 15-16 июня. Берн пригласил на нее более 160 делегаций, в том числе из стран Группы семи, Группы двадцати и БРИКС. Однако, как сообщили организаторы накануне встречи, своих представителей направили не все: присутствует 91 страна, сербский край Косово и 8 международных организаций. 55 стран делегировали глав государств и правительств. В Бюргенштоке численно доминирует группа государств коллективного Запада.

Россия на форум не приглашена. Не прислали свои делегации большинство стран - членов ООН. В списке участников нет, в частности, Китая, а Бразилия участвует в статусе наблюдателя. Отсутствуют также делегации Азербайджана, Белоруссии, Венесуэлы, Египта, Ирана, Казахстана, Киргизии, Кубы, Никарагуа, Пакистана, Сирии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Эфиопии и многих других государств.

В повестке форума - три пункта. Это гуманитарные вопросы, ядерная безопасность и продовольственная безопасность. Правительство Швейцарии 14 июня уточнило, что страны могут поделиться своим мнением по таким вопросам, как обмен военнопленными, освобождение гражданских лиц и репатриация детей. Ожидается принятие итогового документа.

Президент России Владимир Путин заявил 14 июня на встрече с руководством МИД, что выход на мирное решение украинского конфликта без участия России и честного диалога с ней невозможен. По оценке российского лидера, уже сейчас очевидно, что никакие "действительно фундаментальные вопросы", которые лежат в основе нынешнего кризиса международной безопасности и стабильности, и подлинные корни украинского конфликта "в Швейцарии обсуждать в принципе не собираются, несмотря на все попытки придать более или менее благопристойный вид повестке конференции".