Некоторые главы делегаций на саммите по Украине в Швейцарии выкрикивали "бандеровские лозунги" во время съемки группового фото. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видео прямого эфира.

Однако, как отмечается в публикации, невозможно определить, главы каких именно делегаций выкрикивали лозунги. При этом, подчеркивает РИА Новости, "ни один из ста присутствующих глав делегаций, в том числе 55 глав государств и правительств, судя по всему, не переживают за это - все улыбаются".

Напомним, лозунг "Слава Украине - героям слава" включен Министерством юстиции России в перечень нацистских.

Саммит по Украине стартовал в пятницу, 15 июня, на курорте Бюргеншток в окрестностях города Люцерн. Крупнейшие союзники киевских властей, представлены, в частности, лидерами Германии, Великобритании, Франции, Нидерландов и Польши. США прислали вице-президента Камалу Харрис. Страны "глобального юга" ни одного первого лидера не отправили.

В Кремле конференцию по Украине сочли бесперспективной, так как Россия в ней участия не принимает. Успех саммита ставят под вопрос и многие западные СМИ.

Сомнения в целесообразности проведения конференции высказывают даже ее организаторы. Так, пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер признал, что мирный процесс на Украине без Москвы немыслим.