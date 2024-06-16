Какие, не уточняется, пишет агентство

Канцлер Германии Олаф Шольц покинул 16 июня утром конференцию по Украине в Швейцарии до ее завершения. Об этом сообщило агентство DPA.

По его информации, у Шольца запланированы встречи в Берлине. Какие, не уточняется.

Ранее конференцию в Швейцарии покинула также вице-президент США Камала Харрис.

Конференция по Украине проводится 15-16 июня на курорте Бюргеншток. Берн пригласил на нее более 160 делегаций, в том числе из стран Группы семи, Группы двадцати и БРИКС. Однако, как сообщили организаторы накануне встречи, своих представителей направили не все: присутствует 91 страна, сербский край Косово и 8 международных организаций. 55 стран делегировали глав государств и правительств. В Бюргенштоке численно доминирует группа государств коллективного Запада, что не оставляет надежд на сбалансированную дискуссию.

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Россия на форум не приглашена. Не прислали свои делегации большинство стран - членов ООН. В списке участников нет, в частности, Китая, а Бразилия участвует в статусе наблюдателя. Отсутствуют делегации Азербайджана, Белоруссии, Венесуэлы, Египта, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Кубы, Никарагуа, Пакистана, Сирии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Эфиопии и многих других государств.