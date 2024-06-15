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Макрон высказался о России в ходе саммита по Украине

Участники саммита по Украине не желают войны с Россией и стремятся к установлению прочного мира. Такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон в ходе выступления на конференции в Швейцарии, передает РИА Новости.

Макрон высказался о России в ходе саммита по Украине
© Lenta.ru

Он указал на тот факт, что никто «не воюет против России».

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«Мы все стремимся к прочному миру, основанном на международном праве», — сказал французский лидер.

Ранее евродепутат от Франции Тьерри Мариани назвал саммит по Украине в Швейцарии без участия России фарсом и упущенной возможностью достичь мира. Конференция, на которой не присутствуют все стороны, является всего лишь пиар-акцией, заявил он.

«Даже во французских медиа это расценивают как пропаганду. <...> Если мы хотим мира, то нужно приглашать всех», — подчеркнул он.

В мире
Эммануэль Макрон
Тьерри Мариани