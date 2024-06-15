Макрон высказался о России в ходе саммита по Украине

Участники саммита по Украине не желают войны с Россией и стремятся к установлению прочного мира. Такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон в ходе выступления на конференции в Швейцарии, передает РИА Новости.

Он указал на тот факт, что никто «не воюет против России».

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«Мы все стремимся к прочному миру, основанном на международном праве», — сказал французский лидер.



Ранее евродепутат от Франции Тьерри Мариани назвал саммит по Украине в Швейцарии без участия России фарсом и упущенной возможностью достичь мира. Конференция, на которой не присутствуют все стороны, является всего лишь пиар-акцией, заявил он.