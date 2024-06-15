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США попросили Китай прокомментировать предложения Путина по Украине

США заинтересовались мнением Китая и других стран о предложениях России по Украине. Об этом сообщил помощник американского лидера по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, чьи слова приводит ТАСС.

США попросили Китай прокомментировать предложения Путина по Украине
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Он раскритиковал идеи, озвученные президентом России Владимиром Путиным, усомнившись, что Москва настроена «на мир в какой-либо форме».

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«Я думаю, такие страны, как Китай, следует спросить: "Считаете ли вы то, что изложил Путин, приемлемой основой для мира?" Потому что если их ответ "да", то они отворачиваются от Устава ООН», — заявил представитель Белого дома.

14 июня Путин назвал два условия прекращения огня Россией в зоне проведения специальной военной операции. По словам президента, для этого необходимо, чтобы Украина начать выводить войска из Херсонской и Запорожской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик. Кроме того, Киев должен официально уведомить об отказе вступления в НАТО.

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