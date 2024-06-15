Украинское судно затонуло в Аденском заливе

Хуситы заявили, что атакованное ими украинское судно Verbena затонуло в Аденском заливе
Украинское судно Verbena, атакованное силами йеменских хуситов из мятежного движения "Ансар Аллах", затонуло в Аденском заливе.
Еще одно судно - греческий балкер Tutor - может затонуть в ближайшие часы, заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа.
У берегов Йемена тонет атакованное торговое судно
"Судно Verbena, подвергшееся нападению из-за нарушения им запрета на проход в порты оккупированной Палестины, затонуло в Аденском заливе после попадания в него нескольких ракет. Судно Tutor, которое было атаковано беспилотным катером, а также несколькими баллистическими ракетами и дронами, рискует затонуть в ближайшие часы", - написал представитель движения в X (ранее Twitter).