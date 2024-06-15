Украинское судно затонуло в Аденском заливе

Украинское судно Verbena, атакованное силами йеменских хуситов из мятежного движения "Ансар Аллах", затонуло в Аденском заливе.

Еще одно судно - греческий балкер Tutor - может затонуть в ближайшие часы, заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа.

У берегов Йемена тонет атакованное торговое судно