Какие страны на саммите мира призвали Украину к переговорам с Россией

Для урегулирования ситуации на Украине нужно прилагать все усилия, которые будут направлены на улучшение диалога между страной и Россией. Именно поэтому участие РФ важно в мирном саммите, сообщил глава МИД Саудовской Аравии Фейсал ибн Фархан Аль Сауд. URA.RU приводит заявления представителей западных стран, которые высказались за участие российской стороны в мирном саммите по Украине.

Саудовская Аравия

«Для того, чтобы улучшить жизнь людей, наше королевство считает, что мы должны прилагать все усилия для того, чтобы улучшить диалог между двумя сторонами. <…> Самое лучшее — это иметь длительный и стабильный мир. Но поэтому нужно также участие России», — заявил Аль Сауд на саммите.



Трансляция проходила на youtube-канале Офиса президента Украины.

Также канцлер ФРГ Олаф Шольц отметил, что мира в украинском конфликте невозможно достичь без участия РФ в этом диалоге. Он добавил, что подобное может быть достигнуто на основании Устава ООН.

Европа

Кроме того, глава Европейского совета Шарль Мишель на саммите заявил, что достижение мира произойдет только через диалог. Именно поэтому Киев должен сам решать, когда будет готов к такому шагу.

Президент Швейцарии Виолы Амерд высказала такое же мнение насчет мирных переговоров.

«Если мы хотим мира, в определенный момент России будет нужно принять участие в переговорном процессе», — отметила Амерд.



Глава Чили Габриэль Борич заявил, что страна стремится к совместной декларации. Участие России в данном случае важно за столом переговоров.

Кроме того, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил, что представленные РФ условия по урегулированию конфликта являются важными шагами, которые дают надежду.

«Очень важным является то, чтобы мы могли обеспечить результативность благодаря присутствию второй стороны, России, в этом зале. Очень важным является то, чтобы разработать целостную инклюзивную стратегию, которая включает в себя дипломатические шаги», — заявил Фидан.



В Швейцарии с 15 по 16 июня проходит саммит мира по ситуации на Украине. Президент страны Владимир Зеленский во время него сообщил, что Киев предоставит РФ предложения по миру после того, как они будут обговорены с международным сообществом. Предположительно, это произойдет перед второй конференцией.