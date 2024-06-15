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Саркози заявил, что идея приема Украины в ЕС противоречит здравому смыслу

Бывший президент Франции Николя Саркози считает, что идея вступления Украины в Европейский союз противоречит здравому смыслу. Такое мнение он выразил в интервью газете Le Journal du Dimanche.

Саркози высказался об идее приема Украины в Евросоюз
© globallookpress.com
"Я уже предостерегал от стратегии ускоренного и бесконечного расширения Евросоюза ради принятия Украины, - сказал он. - Расширение вплоть до Украины противоречит здравому смыслу".

Ранее Саркози неоднократно заявлял, что Украина должна оставаться нейтральной страной и стремиться стать мостом между Европой и Россией.

14 июня постоянные представители 27 стран Евросоюза согласовали начало переговоров о приеме в ЕС Молдавии и Украины с 25 июня.

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