Кеннеди-младший может присоединиться к теледебатам Байдена и Трампа

Телеканал CNN окончательно утвердил правила первых президентских дебатов в избирательном цикле 2024 года, до которых осталось менее двух недель.

Предвыборные кампании президента Байдена и бывшего президента Дональда Трампа согласовали правила, сообщил CNN в субботу, отметив, что для независимого кандидата Роберта Кеннеди-младшего не является "невозможным" присоединиться к этой паре на сцене. Чтобы претендовать на участие в теледебатах, кандидат должен получить 15 процентов поддержки в четырех отдельных национальных опросах и быть в избирательных бюллетенях в достаточном количестве штатов, чтобы набрать 270 голосов коллегии выборщиков. В настоящее время Кеннеди фигурирует в бюллетенях для голосования в шести штатах, набрав в общей сложности 89 потенциальных голосов коллегии выборщиков.

90-минутные дебаты состоятся 27 июня в Атланте. Это будет первое личное противостояние между Байденом и Трампом с тех пор, как они стояли рядом на сцене во время теледебатов в течение предвыборного цикла 2020 года. В преддверии выборов оба кандидата приняли приглашение телеканала на дебаты в прошлом месяце и согласились с определенными правилами и форматами, которые были изложены в письмах телеканала, направленных их штабам. Во время дебатов будут две рекламные паузы, и кандидатам не будет разрешено консультироваться с другими участниками их кампании в течение этого времени.

Сеть также отметила, что подиумы и позиции кандидатов будут определяться подбрасыванием монеты, их микрофоны будут отключены вне времени выступления, и им будут предоставлены только ручка, блокнот и бутылка воды. Кандидатам также не будет разрешено приносить какой-ибо реквизит или подготовленные записи. Впервые в новейшей истории дебаты между кандидатами в президенты пройдут без студийной аудитории.