Канцлер Германии Олаф Шольц согласен, что Россия должна быть привлечена к мирному процессу по Украине, но считает, что до настоящего момента она якобы так и не приложила усилий для достижения мира. С таким утверждением он выступил на конференции по Украине на курорте Бюргеншток.

"Это правда, что мир на Украине не может быть достигнут без России", - сказал Шольц.



Однако, как утверждал он, Россия могла бы для этого отвести свои войска.

"Но до сих пор Россия отказывалась следовать нашему совместному призыву предпринять усилия для мира", - считает канцлер.



Далее Шольц выступил с привычными обвинениями РФ в том, что якобы именно она не пошла по пути диалога с НАТО и США по европейской безопасности.

О конференции

Конференция по Украине проводится 15-16 июня. Берн пригласил на нее более 160 делегаций, в том числе из стран Группы семи, Группы двадцати и БРИКС. Однако, как сообщили организаторы накануне встречи, своих представителей направили не все: присутствует 91 страна, сербский край Косово и 8 международных организаций. 55 стран делегировали глав государств и правительств. В Бюргенштоке численно доминирует группа государств коллективного Запада, что не оставляет надежд на сбалансированную дискуссию.

Россия на форум не приглашена. Не прислали свои делегации большинство стран - членов ООН. В списке участников нет, в частности, Китая, а Бразилия участвует в статусе наблюдателя. Отсутствуют делегации Азербайджана, Белоруссии, Венесуэлы, Египта, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Кубы, Никарагуа, Пакистана, Сирии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Эфиопии и многих других государств.

В повестке форума - три пункта. Это гуманитарные вопросы, ядерная безопасность и продовольственная безопасность. Правительство Швейцарии 14 июня уточнило, что страны могут поделиться своим мнением по таким вопросам, как обмен военнопленными, освобождение гражданских лиц и репатриация детей. Ожидается принятие итогового документа.

Президент России Владимир Путин заявил 14 июня на встрече с руководством МИД, что выход на мирное решение украинского конфликта без участия России и честного диалога с ней невозможен. По оценке российского лидера, уже сейчас очевидно, что никакие "действительно фундаментальные вопросы", которые лежат в основе нынешнего кризиса международной безопасности и стабильности, и подлинные корни украинского конфликта "в Швейцарии обсуждать в принципе не собираются, несмотря на все попытки придать более или менее благопристойный вид повестке конференции".