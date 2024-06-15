Шольц признал невозможность достижения мира на Украине без России

Шольц согласился, что без России нельзя достигнуть мира на Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц согласен, что Россия должна быть привлечена к мирному процессу по Украине, но считает, что до настоящего момента она якобы так и не приложила усилий для достижения мира. С таким утверждением он выступил на конференции по Украине на курорте Бюргеншток.
Однако, как утверждал он, Россия могла бы для этого отвести свои войска.
"Но до сих пор Россия отказывалась следовать нашему совместному призыву предпринять усилия для мира", - считает канцлер.
Далее Шольц выступил с привычными обвинениями РФ в том, что якобы именно она не пошла по пути диалога с НАТО и США по европейской безопасности.
О конференции
Конференция по Украине проводится 15-16 июня. Берн пригласил на нее более 160 делегаций, в том числе из стран Группы семи, Группы двадцати и БРИКС. Однако, как сообщили организаторы накануне встречи, своих представителей направили не все: присутствует 91 страна, сербский край Косово и 8 международных организаций. 55 стран делегировали глав государств и правительств. В Бюргенштоке численно доминирует группа государств коллективного Запада, что не оставляет надежд на сбалансированную дискуссию.
Россия на форум не приглашена. Не прислали свои делегации большинство стран - членов ООН. В списке участников нет, в частности, Китая, а Бразилия участвует в статусе наблюдателя. Отсутствуют делегации Азербайджана, Белоруссии, Венесуэлы, Египта, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Кубы, Никарагуа, Пакистана, Сирии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Эфиопии и многих других государств.
В повестке форума - три пункта. Это гуманитарные вопросы, ядерная безопасность и продовольственная безопасность. Правительство Швейцарии 14 июня уточнило, что страны могут поделиться своим мнением по таким вопросам, как обмен военнопленными, освобождение гражданских лиц и репатриация детей. Ожидается принятие итогового документа.
Президент России Владимир Путин заявил 14 июня на встрече с руководством МИД, что выход на мирное решение украинского конфликта без участия России и честного диалога с ней невозможен. По оценке российского лидера, уже сейчас очевидно, что никакие "действительно фундаментальные вопросы", которые лежат в основе нынешнего кризиса международной безопасности и стабильности, и подлинные корни украинского конфликта "в Швейцарии обсуждать в принципе не собираются, несмотря на все попытки придать более или менее благопристойный вид повестке конференции".
"Уже сейчас можно ожидать, что все сведется к общим разговорам демагогического характера и новому набору обвинений в адрес России", - подчеркнул президент.