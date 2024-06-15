Председатель Евросовета высказался о роли России в достижении мира на Украине

Для достижения мира на Украине необходим диалог с Россией, но решение о проведении переговоров должен принимать Киев. Об этом заявил глава Европейского совета Шарль Мишель, передает РИА Новости.

© Lenta.ru

Он подчеркнул, что любой диалог с Москвой «должен быть основан на Уставе ООН и международном праве». При этом, по словам Мишеля, именно Украине стоит решать, когда она будет к нему готова.

Ранее президент Швейцарии Виола Амхерд назвала немыслимыми переговоры по Украине без участия России. Она также отметила, что на саммите в Бюргенштоке не будет «окончательного взаимопонимания», а его достижение является вопросом предстоящих встреч.