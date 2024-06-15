Глава Еврокомиссии выступила на конференции в Швейцарии

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на украинской конференции в Швейцарии заявила, что «международное сообщество» должно объединить усилия для мира на Украине и «не бояться трудностей». Политика цитирует РИА Новости.

«Мы, международное сообщество, должны объединиться, чтобы поддержать Украину», — заявила глава Еврокомиссии.



По ее словам, история учит тому, что стремление к миру сопряжено с трудностями. Но именно «из пепла Второй мировой войны родилась ООН». Фон дер Ляйен призвала «еще раз зажечь маяк надежды» для международного мира и безопасности.

Швейцария по инициативе Зеленского проводит 15-16 июня конференцию, посвященную украинскому кризису. Она проходит недалеко от города Люцерн, на курорте Бюргеншток. Россия не принимает участия в форуме. Главы ведущих государств мира на мероприятие не приехали.

Ранее посол РФ в Берне сказал, что с Россией нельзя разговаривать языком ультиматумов, и исход «мирного саммита» Зеленского заранее предрешен: мероприятие превратится в «коллективное фотографирование без конкретных результатов».