В Швейцарии началась официальная часть «мирного саммита»

В Швейцарии в субботу, 15 июня, началась официальная часть «мирного саммита», организованного по инициативе Владимира Зеленского. Об этом пишет РИА «Новости».

По данным агентства, на мероприятие были приглашены 160 государств, прибыли 92. Часть делегаций (55) возглавляют лидеры стран, остальные — чиновники различных рангов.

В первый день заседания выступят 26 глав государств и правительств. Список выступающих опубликован на сайте правительства.

Журналисты уточнили, что все представители делегаций сидят за квадратным столом в большом зале с флагами каждой страны-участницы на заднем плане.

На открытии саммита президент Швейцарии Виола Амхерд заявила, что «мирный процесс без России немыслим».

По ее словам, долгосрочное урегулирование должно учитывать интересы обеих сторон и строиться на принципах международного права и устава ООН.

Амхерд пояснила, что рабочие группы обсудят такие ключевые темы, как ядерная безопасность, продовольственная безопасность и восстановление доверия в международных отношениях.