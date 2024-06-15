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В Швейцарии началась официальная часть «мирного саммита»

В Швейцарии в субботу, 15 июня, началась официальная часть «мирного саммита», организованного по инициативе Владимира Зеленского. Об этом пишет РИА «Новости».

В Швейцарии началась официальная часть «мирного саммита»
© globallookpress.com

По данным агентства, на мероприятие были приглашены 160 государств, прибыли 92. Часть делегаций (55) возглавляют лидеры стран, остальные — чиновники различных рангов.

В первый день заседания выступят 26 глав государств и правительств. Список выступающих опубликован на сайте правительства.

Журналисты уточнили, что все представители делегаций сидят за квадратным столом в большом зале с флагами каждой страны-участницы на заднем плане.

На открытии саммита президент Швейцарии Виола Амхерд заявила, что «мирный процесс без России немыслим».

По ее словам, долгосрочное урегулирование должно учитывать интересы обеих сторон и строиться на принципах международного права и устава ООН.

Амхерд пояснила, что рабочие группы обсудят такие ключевые темы, как ядерная безопасность, продовольственная безопасность и восстановление доверия в международных отношениях.

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