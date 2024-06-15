В Швейцарии в настоящее время проходит «мирный саммит». Он не имеет ничего общего ни с саммитом, ни с миром, заметил обозреватель Анатоль Ливен в статье для портала Responsible Statecraft, принадлежащего американскому Институту Куинси.

По его мнению, повестка первого дня мероприятия свелась к обсуждению ограниченного набора мер, направленных не на прекращение конфликта, а лишь на смягчение некоторых его аспектов.

Встреча заранее была обречена на провал, пояснил аналитик, так как на встречу не пригласили Россию. Кроме того, от участия в саммите отказался Пекин.

«Китай всегда настаивал на том, чтобы международная мирная конференция была одобрена как Россией, так и Украиной при равном участии всех сторон и чтобы все мирные предложения обсуждались на справедливой и равной основе. В противном случае ей будет трудно сыграть существенную роль в восстановлении мир», — пояснили в КНР.



Неучастие Китая и ряда других значимых государств показало, что выдвинутые украинской стороной условия даже в урезанном с 10 до 3 пунктов виде «совершенно нежизнеспособны даже в качестве изначальных переговорных позиций», подчеркнул Ливен.

По его мнению, возвращение под контроль Украины даже части утраченных земель представляется крайне маловероятным, с учетом текущей расстановки сил, а также катастрофического провала контрнаступления ВСУ. Выполнение остальных пунктов, добавил он, также невозможно.

В частности, уточнил, суд над российскими официальными лицами не состоится в силу того, что Вашингтон, который стоит за спиной Владимира Зеленского, в последние годы утратил всякое моральное право осуждать другие страны за военные преступления.

Таким образом, констатировал обозреватель, саммит может заострить внимание мирового сообщества на нереалистичности украинского «мирного плана», равно как и этической и юридической беспочвенности притязаний Соединенных Штатов на глобальное первенство.