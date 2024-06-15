Румыния отказала Минску в допуске на сессию ПАСЕ

Румыния не допустит к сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ не только Россию, но и Белоруссию. Об этом заявил пресс-секретарь румынского МИД Раду Филип, передает РИА Новости.

«Власти Румынии приняли решение не допустить делегацию РФ к участию в ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая проходит в Румынии с 29 июня по 3 июля. Решение также направлено против Белоруссии», — заявил Филип.



Он назвал Минск «сторонником» конфликта, который якобы начала Москва.

Ранее Румыния сообщила, что не выдаст визы членам российской делегации на ПА ОБСЕ, увязав это с украинским кризисом. По мнению Бухареста, в конфликте виновата РФ.

В Госдуме в ответ заявили, что ПАСЕ превратилась в сборище русофобствующих политиканов», которые реализуют антироссийский курс.