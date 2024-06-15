В Париже на акции протеста против партии «Нацобъединение» начались беспорядки

Беспорядки начались в Париже на акции протеста против правой партии «Национальное объединение». Об этом сообщает РИА Новости.

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По информации агентства, на улицы столицы Франции вышли около 15 тысяч человек. Вскоре после начала акции на ней произошли провокации. Протестующие стали забрасывать полицейских камнями. Некоторые участники разбивают автобусные остановки и рекламные витрины, поджигают мусорные баки. Правоохранители применили слезоточивый газ против митингующих. Много участников держат в руках агитационные плакаты и флаги Палестины, а также жгут файеры.

До этого телеканал France 24 сообщил, что решение президента Франции Эммануэля Макрона о роспуске Национального собрания и назначении досрочных выборов в законодательные органы стало политическим землетрясением для страны.

Его партия «Возрождение» заняла второе место на выборах в Европарламент, уступив «Национальному объединению», одним из лидеров которого является Марин Ле Пен. После этого французский лидер распустил Национальное собрание и объявил о проведении досрочных выборов.