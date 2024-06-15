Украинские пограничники открыли стрельбу при задержании уклонистов

Пограничникам на западе Украины пришлось применить оружие, чтобы задержать четверых уклонистов, пытавшихся бежать в Венгрию, сообщили в западном региональном управлении госпогранслужбы Украины.

В сообщении говорится, что украинцы заплатили проводникам по 5,5 тыс. долларов, чтобы сбежать в Венгрию от призыва на Украине, но по нарушителям границы открыли огонь. Украинские пограничники несколько раз выстрелили в воздух, чтобы задержать уклонистов, передает РИА «Новости».

По данным украинской погранслужбы, границу с Венгрией пытались пересечь три группы нарушителей: три жителя Киевской и двое жителей Черниговской области, а также четверо жителей Закарпатья, по которым стреляли пограничники.

Ранее сообщалось, что украинский грузовик с военными номерами прорвался в Венгрию через поля.