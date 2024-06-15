У берегов Йемена тонет атакованное торговое судно

Атакованное у берегов Йемена торговое судно продолжает гореть и идёт ко дну. Об этом сообщило в субботу управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO), передает РИА Новости.

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UKMTO сообщает, что было уведомлено о том, что 15 июня экипаж торгового судна эвакуировался.

«Капитан также сообщает, что судно всё ещё горит и тонет», —говорится в сообщении управления.



В четверг управление сообщило, что торговое судно было обстреляно у берегов йеменского порта. В корабль попали три снаряда. С пожаром удалось справиться, и судно продолжило путь к следующему порту.

Сейчас корабль дрейфует в 55 километрах к северо-востоку от Джибути.