Мелони прокомментировала план России по Украине

Предложение России о мирном урегулировании на Украине является пропагандистской инициативой, предположила на пресс-конференции премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Об этом пишет РИА «Новости».

По данным агентства, в период с 10 по 16 июня в Европе проходит ряд крупных мероприятий по урегулированию украинского кризиса. Ни на одну из этих встреч, отметили журналисты, Россия не получила приглашение.

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Вместе с тем, в пятницу, 14 июня, президент России Владимир Путин предложил Киеву признать статус Крыма, Запорожья, ДНР, ЛНР и Херсонской области как регионов РФ, закрепить внеблоковый и безъядерный статус Украины, провести демилитаризацию и денацификацию республики.

«Мне кажется, что это больше пропагандистская инициатива, чем настоящее предложение по переговорам», — предположила Мелони.



Премьер уточнила, что «не считает эффективным предложение говорить Украине, что она должна отвести войска с Украины».

Напомним, что Россия на протяжении многих лет призывала к мирному решению спорных вопросов на Украине, предлагала компромиссы. Особенно отчетливо, по мнению экспертов, это проявилось при подписании соглашений в Минске и Стамбуле.