Ермак рассказал о планах Киева передать РФ наработки саммита в Швейцарии

Украина постарается передать России наработки по мирному плану, обсуждение которого в настоящее время ведут участники саммита в Швейцарии, рассказал журналистам глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. Об этом пишет РИА «Новости».

Чиновник пояснил, что украинская сторона четко относится к своей «формуле мира».

Путин объявил о новом мирном предложении России

По его словам, 15-16 июня главы государство и правительств стран-участник конференции, руководители делегаций будут обсуждать принципы будущего совместного плана, который планируется создать на основе условий Киева.

«Потом, когда этот совместный план будет готов, мы ищем возможности представить этот план представителю России. Это может произойти на втором саммите», — предположил Ермак.



Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил, что повестка «мирного саммита» в Швейцарии «ломается» после слов президента России Владимира Путина, назвавшего условия Москвы для мирных переговоров с Киевом.

Дипломат подчеркнул, что предложенная Владимиром Зеленским «формула мира» недостижима.