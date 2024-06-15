Президент Колумбии Густаво Петро отказался от участия в «мирной конференции» Зеленского в Швейцарии. Он считает, что с помощью предлагаемого Киевом одностороннего формата невозможно найти выход из украинского кризиса. Об этом сообщает ТАСС.

«Я отменяю свою поездку на встречу в Швейцарию и прошу Европу обсудить, как закончить войну, а не продлить ее», — написал Густаво Петро в соцсети X.



Гутерриш не приедет на конференцию по Украине

По его словам, на конференции в Швейцарии уже заранее все предопределено. Это мероприятие не является «свободным форумом для обсуждения пути к миру между Россией и Украиной».

Ранее в МИД РФ сообщили, что Зеленский лично обзванивал лидеров стран СНГ и просил приехать на конференцию, но они отказались.