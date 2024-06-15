Турция обсуждала с Путиным курдские "выборы" в Сирии

Глава МИД Турции обсудил в Москве курдские «выборы» в Сирии
Глава МИД Турции Хакан Фидан во время визита в Москву подробно обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным ситуацию в Сирии, где курдские группировки планируют провести «выборы». Об этом сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, передает РИА Новости.
«Наш министр иностранных дел Хакан Фидан посещал Москву и детально обсуждал эту тему с господином Путиным» — сказал Эрдоган.
По его словам, Фидан также встретился с главой МИД России Лавровым.
Эрдоган считает, что речь идет не о «выборах» на подконтрольных курдам землях, а об «играх с целью легитимизации террористической группировки и создания террористического государства».
Турецкий президент предупредил, что не допустит создания «у нас под носом террористического государства». Анкара готова «мобилизовать соответствующие подразделения».
Эрдоган добавил, что уверен в позиции официального Дамаска и Сирия не позволит курдским группировкам проводить «выборы» на подконтрольных территориях.