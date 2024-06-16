На Украине ужесточат графики отключения электроснабжения

Графики отключения электроснабжения будут ужесточены на Украине. Об этом сообщил глава компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"Это связано с особенностями ремонта на энергоблоках атомных электростанций. Поэтому нужно готовиться к тому, что где-то месяц-полтора графики будут с нами, будут присутствовать в нашей жизни. И они могут быть, особенно в вечерние часы, в часы пикового потребления, скажем так, достаточно существенными", - приводятся слова Кудрицкого в Telegram-канале "Укрэнерго".



Уже с понедельника вводятся графики отключений по всей стране с 08:00 до полуночи, а наибольшие перерывы будут с 11:00 до 23:00 (время совпадает с московским). Такая ситуация, по словам Кудрицкого, продлится до конца июля.

Ранее глава украинского Госэнергонадзора Руслан Слободян заявил, что власти Украины отключат всех бытовых потребителей от электрических сетей, предназначенных для питания объектов критически важной инфраструктуры.

На Украине с мая почти ежедневно вводят графики потребления электроэнергии. По данным властей, страна лишилась 9 ГВт или 50% своих мощностей генерации. Уничтожены порядка 80% тепловой генерации и треть гидрогенерации. Ситуацию усугубляет необходимость планового ремонта энергоблоков атомных станций.