Премьер-министр Канады Джастин Трюдо оговорился, выступая на пресс-конференции. Он заявил, что страны Запада «привлекут Украину к ответственности», сообщает РИА Новости.

Трюдо отвечал на вопрос в Италии, во время пресс-конференции в рамках саммита. Он сделал ненамеренную ошибку, полностью исказившую смысл его высказывания.

«Мы продолжим направлять усилия на то, чтобы Украина была привлечена к ответственности... простите, чтобы Россия была привлечена к ответственности», — сказал Трюдо.



Саммит G7 на этой неделе начался в Италии. Издание Politico охарактеризовало его как встречу «шести хромых уток и Мелони».