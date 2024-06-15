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Премьер Канады на саммите G7 потребовал привлечь Украину  к ответственности

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо оговорился, выступая на пресс-конференции. Он заявил, что страны Запада «привлекут Украину к ответственности», сообщает РИА Новости.

Трюдо на саммите G7 потребовал привлечь Украину к ответственности
© globallookpress.com

Трюдо отвечал на вопрос в Италии, во время пресс-конференции в рамках саммита. Он сделал ненамеренную ошибку, полностью исказившую смысл его высказывания.

«Мы продолжим направлять усилия на то, чтобы Украина была привлечена к ответственности... простите, чтобы Россия была привлечена к ответственности», — сказал Трюдо.

Саммит G7 на этой неделе начался в Италии. Издание Politico охарактеризовало его как встречу «шести хромых уток и Мелони».

В мире
Джастин Трюдо