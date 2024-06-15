Условия мирных переговоров, предложенные президентом России Владимиром Путиным, «неприемлемы», заявила официальный представитель Совета национальной безопасности (СНБ) США Эдриенн Уотсон. Об этом пишет РБК.

Ранее глава государства предложил Киеву вывести войска из населенных пунктов Запорожья, ДНР, ЛНР и Херсонской области, находящихся под контролем ВСУ.

Уотсон пояснила, что с точки зрения Вашингтона, Путин потребовал передать России дополнительную территорию Украины.

«В мире нет страны, которая могла бы с невозмутимым видом сказать, что это приемлемо согласно Уставу ООН, международному праву», — предположила чиновница.



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По ее словам, Соединенные Штаты продолжат поддерживать Владимира Зеленского и «работать с международным сообществом над созданием условий для справедливого и прочного мира».

Ранее предложения Москвы, пояснили журналисты, отвергли Зеленский, шеф Пентагона Ллойд Остин, Олаф Шольц и генсек НАТО Йенс Столтенберг.