Выступающий против помощи ВСУ вступил в должность президента Словакии

В должность президента Словакии вступил Петер Пеллегрини, который выступает против поддержки Киева. Церемония инаугурации велась на словацких телеканалах.

«Петер Пеллегрини официально стал президентом Словакии. Ценностями нового лидеры страны являются: государство, нация, семья и человек», - сообщает телеканал ТА3.



Также он против военной помощи для ВСУ.

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Пеллегрини победил во время второго тура, набрав 53% голосов. Ранее он возглавлял парламент Словакии. Его главных оппонентом на выборах стал бывший глава МИД Иван Корчок. Он выступает за поддержку Украины и придерживается прозападных взглядов.

В сентябре 2023 года премьером Словакии стал Роберт Фицо. Он также выступает против спонсирования ВСУ. Однако он, как и Пеллегрини, не против отправлять гуманитарную помощь.