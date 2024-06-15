Эрдоган назвал решение для восстановления мира на Ближнем Востоке

Путь к окончательному миру на Ближнем Востоке возможен через решение о двух государствах — признание Палестины в качестве государства членами Советом безопасности ООН изменит климат в регионе. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Anadolu.

Он возложил на ООН ответственность за урегулирование палестино-израильского конфликта. Турецкий лидер считает, что у организации есть хорошая возможность восстановить свою репутацию, подорванную «некоторыми беззаконными странами, особенно Израилем». Он призвал пресечь израильские нападки на систему ООН, обеспечить мир в Газе и восстановить международное право и права человека.

«Эта ответственность лежит в первую очередь на плечах членов Совета Безопасности ООН», — подчеркнул Эрдоган.



13 июня президент Турции выступил с призывом к США надавить на Израиль для выполнения резолюции Совета Безопасности ООН о прекращении огня в Газе.