New York Times: Варшава не хотела мира для Украины в 2022 году

Во время мирных переговоров между Россией и Украиной Польша опасалась, что западные партнеры убедят Киев согласиться на условия Москвы, пишут обозреватели Антон Трояновский, Адам Энтоус и Майкл Швирц в статье для The New York Times.

Авторы статьи отметили, что в настоящее время мир между сторонами представляет собой нечто неуловимое и нереальное. Вместе с тем, в 2022 году страны разговаривали.

«В середине апреля, в конце апреля мы были очень близки к тому, чтобы завершить [конфликт] каким-то мирным урегулированием», — подчеркнул один из участников украинской делегации.



По данным обозревателей, 28 февраля 2022 года помощники президента Польши встретили на границе группу высокопоставленных украинских чиновников и переправили их на вертолете на военную базу недалеко от Белоруссии.

Затем украинцы прибыли на место встречи и провели переговоры с российской делегацией во главе с Владимиром Мединским. В дальнейшем консультации проходили по видеосвязи.

Источник газеты пояснил, что за ходом переговоров пристально наблюдали лидеры Польши — первые и решительные сторонники Украины. Они опасались, что Германия и Франция попытаются убедить украинцев принять условия России, и хотели предотвратить это.

В частности, президент Польши Анджей Дуда обсуждал с коллегами из НАТО варианты договора, спрашивал их о готовности принять соглашение.