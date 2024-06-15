Швеция обвинила Россию в нарушении воздушного пространства

Командование шведских ВВС утверждает, что в пятницу днем российский фронтовой бомбардировщик Су-24 вошел в воздушное пространство Швеции к востоку от южной оконечности острова Готланд. На перехват был выслан истребитель Gripen, сообщает сайт минобороны Швеции.

В ВВС Швеции заявили, что российский самолет был предупрежден о недопустимости нарушения границы по радиосвязи. Однако «на это не обратили внимания, и самолет не отклонился от своего маршрута». Тогда в воздух пришлось поднять JAS-39 Gripen. После этого Су-24 покинул небо Швеции.

Командующий ВВС Йонас Викман заявил, что «действия России неприемлемы и демонстрируют неуважение к нашей территориальной целостности».

«Мы следили за происходящим и вмешались», — сказал он.



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В распространенном сообщении ВВС отмечается, что «нарушение длилось недолго».

В 2022 году Стокгольм также заявил, что два российских Су-27 и два Су-24 нарушили воздушное пространство Швеции над Готландом.

В России утверждения о нарушении воздушного пространства Швеции пока не комментировали.