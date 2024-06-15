Кейт Миддлтон впервые после объявления о раке появилась на публике

Кейт Миддлтон, принцесса Уэльская, впервые в этом году появилась на публике, пишет обозреватель Майкл Дуэлл в статье для Daily Mail.

Автор статьи отметил, что несколько месяцев назад у Кейт обнаружили онкологию. Врачи назначили ей химиотерапию.

На фоне тяжелого заболевания Миддлтон перестала появляться на публике, что привело к появлению в СМИ публикаций о ее возможной гибели.

По его данным, принцесса Уэльская появилась с тем, чтобы присоединиться к своему супругу и детям на крупном ежегодном мероприятии.

На фотографиях, опубликованных газетой, принц Джордж сидит в лимузине между Кейт и принцем Уильямом, а принцесса Шарлотта и принц Луи расположились напротив родителей.