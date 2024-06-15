Западные страны в дальнейшем также будут проводить «мирные саммиты» по Украине. России следует принимать в них участие, заявил в эфире канала ZDF канцлер ФРГ Олаф Шольц. Об этом пишет «Прайм».

Политик предположил,что на конференции в Швейцарии будет заложена основа для будущих мирных переговоров. Участники обсудят вопросы ядерной безопасности, экспорта зерна, способы достичь «честного и справедливого мира».

«В итоге должна быть конференция или переговоры по перемирию, которые для Украины подходят, и тогда будет важно, чтобы Россия тоже принимала в этом участие», — подчеркнул Шольц.



Шольц ответил на предложение Путина по Украине

Напомним, что «мирный саммит», организованный по инициативе Владимира Зеленского, начнется сегодня, 15 июня, в комплексе недалеко от города Люцерн. В конференции планируют принять участие порядка 90 стран.

Москва неоднократно подчеркивала, что крайне негативно относится к проведению этого мероприятия. Это обусловлено тем, что для России неприемлемы подходы к его проведению, трактовка обсуждаемых вопросов, желание Украины и США принять на саммите декларацию ультимативного характера.