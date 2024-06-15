NYT полностью обнародовала российско-украинский мирный договор. Скрин
Газета The New York Times обнародовала полный текст мирного договора между Россией и Украиной. Переговоры между странами проходили с февраля по апрель 2022 года.
«Документы появились в результате переговоров, которые состоялись через несколько недель после начала конфликта, с февраля по апрель 2022 года», — говорится в материале.
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Там отметили, что это был единственный раз, когда Украина и РФ участвовали в прямых мирных переговорах.
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