NYT полностью обнародовала российско-украинский мирный договор

Газета The New York Times обнародовала полный текст мирного договора между Россией и Украиной. Переговоры между странами проходили с февраля по апрель 2022 года.

«Документы появились в результате переговоров, которые состоялись через несколько недель после начала конфликта, с февраля по апрель 2022 года», — говорится в материале.



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Там отметили, что это был единственный раз, когда Украина и РФ участвовали в прямых мирных переговорах.