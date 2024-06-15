Пентагон провел кампанию против китайской вакцины от COVID-19

Американские военные во время пандемии коронавируса провели масштабную кампанию по дискредитации китайской вакцины Sinovac, пишут обозреватели Крис Бинг и Джоэл Шектман в статье для Reuters.

По их данным, Пентагон предпринимает меры к тому, чтобы уменьшить влияние Китая в странах Юго-Восточной Азии, в особенности — в Филиппинах.

Работа по дискредитации велась преимущественно в социальных сетях. Американские военные создавали фальшивые аккаунты и распространяли информацию о мнимой бесполезности вакцин, медицинских масок и других товаров, поставляемых из Китая.

Авторы сообщений призывали не верить КНР. Они аргументировали свои заявления тем, что COVID-19 появился именно в Китае.

В странах Центральной Азии и на Ближнем Востоке упор делался на том, что в вакцинах якобы содержится свиной желатин, отметили эксперты.

«Мы не рассматривали это с точки зрения общественного здравоохранения. Мы думали о том, как бы посильнее втоптать Китай в грязь», — подчеркнул собеседник агентства, участвовавший в кампании.



Обозреватели подчеркнули, что Пентагон подчеркнуто игнорировал любые негативные последствия этой политики.