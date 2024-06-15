Глава МИД ФРГ Анналена Бербок недовольна отказом Германии принять 14-й пакет антироссийских санкций. Она не согласна в данном вопросе с канцлером Олафом Шольцем, и открыто демонстрирует это в своих высказываниях, сообщает сайт телеканала ZDF.

Издание пишет, что главы МИД Евросоюза проводят встречу в Финляндии, но высказывание министра иностранных дел ФРГ на этом саммите предназначены, прежде всего, канцелярии Олафа Шольца.

В частности, Бербок заявила, что «запланированные ЕС новые санкции в отношении России должны быть приняты быстро» и санкционное давление на Россию должно продолжаться.

«Именно поэтому мы в Министерстве иностранных дел прилагаем все усилия для того, чтобы достигнуть общего результата по различным частям пакета санкций, а также в отношении Белоруссии», — сказала Бербок.



ZDF обращает внимание на ее слова. Она говорит, что над антироссийскими санкциями работает именно МИД, а не Шольц и его правительство.

Шольц ответил на предложение Путина по Украине

«Не канцелярия. Не все федеральное правительство. Бербок этого не говорит. В основе лежит диссонанс с канцлером Олафом Шольцем», — отмечает ZDF.



Евросоюз хочет на днях принять новые санкции против России. Но этому препятствуют власти ФРГ. Постоянный представитель Германии при ЕС не получил разрешения из Берлина на одобрение 14-го санкционного пакета.

«Говорят, что Бербок считает это неправильным, проблематичным и наносящим ущерб имиджу страны», — пишет ZDF.



Сегодня Reuters сообщил, что ЕС не смог накануне согласовать 14-й пакет санкций против России. Причиной стала позиция Германии. В Берлине недовольны тем, что дочерние филиалы европейских компаний в третьих странах будут нести ответственность за нарушение санкционного режима. Это может негативно отразиться на промышленности и экономике ФРГ.