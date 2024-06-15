Североатлантический альянс желает развязать войну с Россией, заявил в соцсетях лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Он добавил, что именно поэтому организация отказалась от условий мира, предложенных президентом РФ Владимиром Путиным, пишет портал «Абзац».

Ранее российский лидер назвал условия прекращения боевых действий. Он пояснил, в частности, что Киеву следует полностью вывести войска из Запорожья, ЛНР, ДНР и Херсонской области.

«НАТО объявила, что отвергает мирное предложение, сделанное российским руководством», — отметил Филиппо.



Политик пояснил, что руководство организации не только исключило мир на российских условиях, но и сделало резкие заявления, предупредило, что способно поставить под ружье 300 тыс. солдат.

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«Они хотят войны!», — предположил глава партии.



Филиппо также призвал к миру и выходу Франции из НАТО.

Напомним, что в 1966 году лидер Франции Шарль де Голль принял решение о выходе из объединенного военного командования НАТО.

Затем де Голль вывел Францию из состава средиземноморского флота и отказался хранить на французской земле ядерное оружие из других стран. В дальнейшем он

объявил, что выходит из объединенной военной структуры и потребовал, чтобы все иностранные войска покинули республику.

Париж вернулся в НАТО в полном объеме в 2009 году, при президенте Николя Саркози.