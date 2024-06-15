Шольц ответил на предложение Путина по Украине

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страны из «Большой семерки» не обсуждали предложенные Владимиром Путиным инициативы по урегулированию конфликта на Украине, так как считают их несерьезными, сообщает ZDF. По словам Шольца, предложения российского лидера скорее направлены на отвлечение внимания от предстоящей конференции по Украине в Швейцарии.

Все знают, что это предложение не было сделано всерьез, но имело какое-то отношение к мирной конференции в Швейцарии, — отметил Шольц.



В Финляндии сделали заявление о мире на условиях России

Путин в ходе встречи с руководством МИД России 14 июня заявил, что Россия делает еще одно реальное мирное предложение Украине. При этом, как указал российский лидер, речь идет не о заморозке конфликта, а о его окончательном завершении. Перед этим Путин призвал Киев отвести войска из новых регионов России. По словам президента, Москве для мирного урегулирования также нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация.

Зеленский, комментируя предложение Путина, заявил, что оно представляет собой «ультимативное послание». По его словам, оно не отличается от предыдущих