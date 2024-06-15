Визит российских кораблей на Кубу вызвал ажиотаж у жителей Гаваны

Жители Гаваны массово собрались перед пирсом Сьерра Маэстра, чтобы приветствовать российские корабли, которые пришли на Кубу с официальным визитом. Об этом сообщает РИА Новости.

Многие местные жители не только фотографируются рядом с кораблями и моряками на память, но и стремятся попасть на экскурсию. В субботу фрегат «Адмирал Горшков» уже второй раз примет на борт кубинцев, желающих ознакомиться с кораблем поближе.

«Мои дети никогда не видели подводную лодку, как и я, и такой большой буксир, и мы не могли упустить возможность приехать сюда и насладиться этим морским зрелищем», — рассказал житель Гаваны Габриэль Сонейра.



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Он пришел на набережную с двумя детьми.

Кубинцы говорят, что военные корабли РФ прибыли на остров с посланием мира, а российские моряки выглядят счастливыми и чувствующими себя в безопасности на острове Свободы.

На Кубе сейчас находится ударная группа Северного флота, совершающая дальний поход. В группу входят АПЛ «Казань», фрегат «Адмирал Горшков», танкер-снабженец «Академик Пашин» и спасательный буксир «Николай Чикер». Визит продлится с 12 по 17 июня, в понедельник корабли продолжат дальний поход.