В 2014 году лидер реформистской партии Великобритании Найджел Фарадж выразил восхищение президентом РФ Владимиром Путиным, назвав его умным политиком. Фарадж повторил свое высказывание, отметив политическую смекалку российского президента, несмотря на критику со стороны Запада.

«Сколько лет он (Владимир Путин — прим. URA.RU) находится у власти? Знаете, он прошел путь от премьер-министра до президента, он умный политический деятель», — так Фарадж прокомментировал новое предложение Путина для Киева.



Слова передает газета Mirror.

Авторы статьи отметили, что Фарадж также вызвал общественное возмущение своим заявлением о необходимости Украины вести переговоры с Путиным. По словам политика, конфликт может продолжаться многие годы и привести к миллионам жертв, если Киев не согласится на дипломатическое решение.

Ранее Путин предложил Украине вывести свои войска с территории Запорожской и Херсонской области, а также ДНР и ЛНР для немедленного прекращения огня. В Киеве отклонили предложение, передает деловое издание «Взгляд». Однако спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Верховная Рада Украины начала обсуждение мирного плана Путина.