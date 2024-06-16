В Одессе осадили требовавших говорить по-украински на бизнес-тренинге

В Одессе во время бизнес-тренинга произошел скандал из-за требования некоторых участников говорить по-украински, пишет «Страна.ua». Спикер в ответ на претензию попросил сделать упор на сути его речи, а не на языке, затем продолжил говорить на русском.

Присутствовавшие в зале поаплодировали мужчине. Однако недовольных русской речью это не остановило: они продолжили пререкаться. Организаторам мероприятия пришлось вывести их.

Ранее командир взвода ВСУ с позывным Диего рассказал, что в первые месяцы боевых действий украинские солдаты в окопах говорили на русском языке. Таким образом он ответил на критику сограждан, которые обвинили его в «непатриотичности» после видео о сборе пожертвований на русском языке. Вместе с тем военный пожаловался, что из 15 тысяч посмотревших видео лишь 10 человек перевели деньги.

Уволенный за русский язык киевский таксист ответил на оскорбления

Языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь ранее сообщил, что в стране русский язык как отдельную дисциплину преподают только в трех школах. По его данным, сейчас русский язык изучают 768 учащихся, тогда как в 2022 году их количество составляло 454,8 тысячи. Украинские журналисты при этом утверждают, что, по официальным данным, примерно 30% всего населения страны признают русский язык родным.