Помпео объяснил визит кораблей ВМФ РФ на Кубу

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявил, что многие союзники Вашингтона на мировой арене обеспокоены тем, что глобальные противники страны считают действующего главу государства Джо Байдена слабым, и пытаются за счет этого добиться преимущества. Так в беседе с Fox News он прокомментировал визит ВМФ России на Кубу.

«Я думаю, что плохие парни считают нашего президента несостоявшимся и слабым, и я думаю, что наши союзники очень обеспокоены тем, что Америки не будет рядом, когда они им понадобятся», — заявил Помпео.



Он предупредил, что простым американцам следует «гораздо меньше беспокоиться» о проплывающем рядом с побережьем США российском флоте, поскольку это единичный инцидент, однако они должны отдавать отчет, что существует «типичная ситуация, когда администрация Байдена не может защитить основные интересы безопасности Соединенных Штатов».

12 июня стало известно, что отряд кораблей Северного флота завершил учения по применению высокоточного оружия и прибыл в порт кубинской Гаваны. В состав отряда вошли фрегат «Адмирал Горшков», атомный подводный ракетный крейсер «Казань», средний морской танкер «Академик Пашин» и спасательное буксирное судно «Николай Чикер». Официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх заявила, что власти США серьезно относятся к событиям на Кубе.

Ранее стало известно, что проход российских военных кораблей «заворожил» американцев.