Условия Венгрии внесли в проект документа о евроинтеграции Украины

Условия Венгрии по возвращению прав закарпатских венгров вошли в проект документа, содержащего переговорные рамки о вступлении Украины в ЕС, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, в последние дни и недели в Брюсселе шли большие споры о том, при каких условиях должны начаться переговоры о вступлении Украины, после острых дискуссий была достигнута договоренность, передает РИА «Новости».

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Сийярто добавил, что теперь у Венгрии есть документ и из Брюсселя, в котором говорится, что Украина должна вернуть права, отнятые у закарпатских венгров в последние годы.

Ранее Сийярто заявил об отказе Венгрии участвовать в операциях НАТО против России.