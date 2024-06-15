СМИ: саммит по Украине пройдет в пользу РФ из-за отсутствия ключевого участника

В Швейцарии с 15 по 16 июня состоится саммит мировых лидеров, цель которого — оказать давление на Россию для прекращения спецоперации. Однако отсутствие Китая на встрече может ослабить влияние Запада и уменьшить шансы на изоляцию Москвы. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Без участия Китая в швейцарском саммите надежды на изоляцию Москвы угасли, а недавние военные неудачи поставили Киев в тупик», — говорится в материале.



Авторы статьи отметили, что ситуация на фронте и новые условия, выдвигаемые президентом РФ Владимиром Путиным, говорят об успехах ВС РФ.

В Госдуме сравнили саммит по Украине с «голой вечеринкой»

Ранее российский глава выступил на встрече с руководством МИД РФ. Он предложил Киеву вывести свои войска с территории Запорожской и Херсонской области, а также ДНР и ЛНР.