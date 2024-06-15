Власти Кубы отреагировали на присутствие американской подлодки в своих водах

Правительство Кубы было уведомлено о заходе американской подводной лодки USS Helena на военно-морскую базу США в Гуантанамо. Однако такие визиты Гавана не одобряет, учитывая сложные отношения с Вашингтоном. Об этом заявил замглавы кубинского МИД Карлос Фернандес де Коссио.

«Нам не нравится присутствие на нашей территории и транзит через наши воды средств такого рода, принадлежащих державе, которая проводит официальную и практическую враждебную политику в отношении Кубы», — заявил Фернандес.



Занимавшийся разведкой у Крыма БПЛА США подал аварийный сигнал

Его слова передает издание Cubadebate. Он отметил, что правительство было в курсе о заходе USS Helena на военно-морскую базу США в Гуантанамо.

В это же время корабельная ударная группа Северного флота РФ, включая АПЛ «Казань» и фрегат «Адмирал Горшков», в рамках дальнего похода зашла в порт Гаваны, передает RT. Российские моряки пробудут на Кубе с 12 по 17 июня. Параллельно с российскими и американскими судами на территорию островного государства прибыл канадский патрульный фрегат HMCS Margaret Brooke, что стало частью празднования 80-летия дипломатических отношений между Канадой и Кубой.