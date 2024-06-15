Требование лидеров стран G7 к России выплатить ущерб, якобы нанесенный Украине, является преступным, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Ивана Шонуса.

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По его словам, ультиматум в отношении РФ по выплатам в одностороннем порядке Запад делает периодически, поддерживая Украину, обстреливая и разрушая мирные российские городские жилые кварталы, где гибнут взрослые и дети.

Страны G7 пригрозили России из-за ядерного оружия на Украине

Парламентарий указал, что именно западные страны выделяют миллиарды долларов, чтобы военный конфликт продолжался, а, следовательно, и дальнейшее разрушение Украины.

«Коллективный Запад вооружает киевский режим для продления горячего конфликта, не замечая, как говорится, в своём глазу бревна, поступательно толкая мир в пропасть ядерного конфликта», — отметил Шонус.



Ранее лидеры стран G7 потребовали от Москвы выплатить 486 миллиардов долларов за ущерб, якобы нанесенный Украине.