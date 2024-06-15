Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал швейцарский саммит по Украине «голой вечеринкой».

© РИА Новости / Наталья Селиверстова

«Их собрание сродни голой вечеринке, потому что её распорядитель в лице Зеленского — нелегитимный «голый король», — передаёт его слова РИА Новости.



В России отреагировали на идею саммита по Украине с участием Москвы

Шеремет добавил, что саммит проводится исключительно ради пиара, чтобы потешить тщеславие организаторов.

Ранее сообщалось, что в Швейцарии 15 июня стартует конференция по Украине без участия России.

Власти России неоднократно отмечали, что швейцарская конференция по Украине не имеет ничего общего с миром. Как считают в Кремле, коллективный Запад пытается «придать этому саммиту большую убедительность всякими возможными средствами».