Депутат ГД Шеремет назвал саммит по Украине голой вечеринкой Зеленского
Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал швейцарский саммит по Украине «голой вечеринкой».
«Их собрание сродни голой вечеринке, потому что её распорядитель в лице Зеленского — нелегитимный «голый король», — передаёт его слова РИА Новости.
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Шеремет добавил, что саммит проводится исключительно ради пиара, чтобы потешить тщеславие организаторов.
Ранее сообщалось, что в Швейцарии 15 июня стартует конференция по Украине без участия России.
Власти России неоднократно отмечали, что швейцарская конференция по Украине не имеет ничего общего с миром. Как считают в Кремле, коллективный Запад пытается «придать этому саммиту большую убедительность всякими возможными средствами».