В результате столкновения двух танкеров в Сингапуре разлилась нефть

Разлив нефти произошел в результате столкновения двух грузовых судов в морском терминале Пазир-Панджанг на юге Сингапура. Авария произошла 14 июня, сообщает агентство Bloomberg.

"Инцидент произошел между судном Vox Maxima под нидерландским флагом и Marine Honour под флагом Сингапура", - уточняет агентство, ссылаясь на заявление Морского и портового управления Сингапура.



По данным ведомства, в результате столкновения танкеров в воду попали нефтепродукты, перевозимые сингапурским танкером.

Власти утверждают, что ликвидировали последствия аварии, а также заверяют в отсутствии опасности для судоходства и работы причалов. Вместе с тем Bloomberg обнаружил видео от свидетелей инцидента, на которых видны сильные загрязнения одного из якобы сингапурских пляжей. Однако время и локацию съемки журналистам пока установить не удалось.