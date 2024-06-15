Гавана не одобряет заход подлодки Helena на базу США в Гуантанамо

Замглавы кубинского МИД Карлос Фернандес де Коссио заявил, что Гавана не одобряет заход подлодки USS Helena на базу США в Гуантанамо. Об этом пишет Cubadebate.

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По словам дипломата, правительство Кубы было уведомлено о заходе подводной лодки на военно-морскую базу США в кубинском Гуантанамо.

При этом, как отметил де Коссио, такие визиты Гавана ввиду характера отношений с Вашингтоном не одобряет.

Отряд российских кораблей ранее прибыл в порт Гаваны на Кубе.

Перед этим корабли провели в Атлантическом океане учения по применению высокоточного оружия на удалении свыше 600 км.