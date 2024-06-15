Экс-главы МИД Перу и Боливии назвали цель новых санкций против России

Новые санкции США против Москвы направлены на разрушение союза РФ и Китая, заявили экс-министры иностранных дел Перу и Боливии Эктор Бехар и Рохелио Майта. Об этом пишет РИА Новости.

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По словам экспертов, Вашингтон хочет разорвать «идеальный брак» между Россией и КНР, а также остановить продвижение нового многополярного мироустройства.

Минфин США ввел санкции против более 30 человек

«Это отношения между самой большой страной в мире по территории с высокотехнологичным военным производственным потенциалом, которой является Россия, и государством, которое становится ведущей мировой коммерческой державой», — назвали они преимущества РФ и КНР.



Ранее США ввели новые санкции в отношении физических и юридических лиц за помощь в проведении спецоперации на Украине. Совместные ограничения Госдепа и Минфина США распространяются на тех, кто поддерживает российский горнодобывающий сектор, энергетику и металлургию.