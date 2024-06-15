Эксперт заявил, что конференция по Украине без России и Китая будет постановочной

Конференция по Украине в Швейцарии без участия представителей России и Китая будет скорее постановочной, чем содержательной, для прекращения конфликта нужен диалог с Москвой. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС американский политолог и аналитик Джон Кавулич.

© РИА Новости / Алексей Витвицкий

Говоря о конференции, он отметил: "Она скорее театральная, чем субстантивная".



Как подчеркнул политолог, "при отсутствии представителей высокого уровня КНР, Российской Федерации <...> достижение Украиной поставленных целей является иллюзорным".

В Швейцарии заявили, что конференция по Украине может обернуться полным фиаско

"Если вы хотите что-либо прекратить, то вам нужно взаимодействовать, отложив вопрос о том, можете ли вы доверять своему оппоненту. У вас прежде всего будет диалог, и вы поймете, чего вы можете достичь, а чего нет", - добавил Кавулич, рассуждая о прекращении конфликта.



Позицию властей Украины, по мнению аналитика, можно сформулировать следующим образом: "У нас будет план из 10 пунктов. У нас будут страны, которые его поддержат. Потом мы представим его [президенту России Владимиру] Путину и скажем, что нужно это выполнить для прекращения войны".

"Все это перевернуто с ног на голову", - отметил эксперт, говоря о подходе Киева. "Я никогда этого не понимал. Отсутствие контактов с Россией не имеет никакого смысла", - добавил он.



Конференция по Украине пройдет 15-16 июня на курорте Бюргеншток. Берн пригласил на нее более 160 делегаций, в том числе из стран Группы семи, Группы двадцати и БРИКС. Как было уточнено позднее, в конференции примут участие 91 страна, сербский край Косово и 8 организаций. Не приедут лидеры Китая, Бразилии, Саудовской Аравии, Пакистана и ЮАР. Бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва заявил Группе семи, что лишь международная конференция, признанная как Москвой, так и Киевом, сделает возможным мир на Украине.

РФ не входит в число приглашенных. МИД России заявил, что проведение этого мероприятия - "путь в никуда". В министерстве отметили, что Москва не видит желания Запада вести дела по-честному, хотя она никогда не отказывалась от мирного урегулирования конфликта с Киевом.

В списке участников отсутствуют большинство стран - членов ООН. Это Россия, Китай, Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Венесуэла, Иран, Египет, Куба, Никарагуа, Сирия и Эфиопия.